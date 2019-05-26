جافزا: 8600 شركة تستفيد من مبادرة رد الضمانات البنكية

قال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي للمنطقة الحرة بجبل علي، إن "جافزا" تحتضن أكثر من 8600 شركة تغطي غالبية قطاعات التصنيع تقريباً، لذلك فمبادرة إعادة الضمانات البنكية للشركات التي تصل إلى 1.3 مليار درهم سيكون تأثيرها إيجابياً، بحيث تمنح الشركات السيولة التي تمكنها من إعادة استثمارها بالطريقة التي تناسبها.

وأشار المعلم في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي"، إلى أن مبادرة التنازل عن الغرامات المستحقة على العملاء بقيمة 35 مليون درهم، تأتي لتمنح قيمة تنافسية للشركات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات، كما أنها تترك أثراً إيجابياً لدى شركات القطاع الخاص في دبي وتوفر السيولة لهذه الشركات لإعادة ضخها في الاقتصاد.

وأضاف أن هاتين المبادرتين تتوافقان مع دعم الشركة لأهداف الحكومة في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي وفق استراتيجية دبي الصناعية 2030، فضلاً عن حماية وتحسين حقوق العاملين ودعم مكانة الإمارات كمنارة عالمية للموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وقال أيضاً إن أحد الأهداف الرئيسة لإعادة الضمانات البنكية هو دعم مبادرة حكومة الإمارات لتوفير حماية أفضل للعاملين في الشركات داخل الدولة، مشيراً إلى أن برنامج حماية القوى العاملة الجديد يعني توفير الشركات التغطية التأمينية لحماية أجور العمال، وهذا يشمل الموظفين المكفولين تحت مظلة "جافزا".