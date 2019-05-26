خبير: تحالف استخباراتي "FVEY" وضع "هواوي" على اللائحة السوداء

يعتبر رئيس شركة Graphene Ventures نبيل برهانو ، في مقابلة مع "العربية"، أن لا حل في الوقت القريب للصراع الدائر بين إدارة ترمب وهواوي الصينية، حيث إن تهديدات " #هواوي " بمنافسة شركات التقنية الأميركية عالية جدا.

ويؤكد أن الحكومة الصينية تدعم هواوي وبقوة، بدليل أنها حصلت على تمويل حكومي بأكثر من 18 مليار دولار قبل 10 سنوات وبفائدة صفر لتوسيع خدمات الشركة بكافة أنحاء العالم.

وعن أصل الصراع، يقول برهانو إن التحالف الاستخباراتي "FVEY" أو ما يعرف بالـ 5EYES بين أستراليا و #أميركا ونيوزيلندا وبريطانيا، وصل له معلومات بالطبع عن مخاطر تجسس دعمت قرار الحكومة الأميركية بمقاطعة منتجات هواوي ووضعها على اللائحة السوداء.

وعن قطع الشركات الأميركية تعاملاتها مع هواوي، يرى أن لذلك تأثيرا نسبيا على الشركة قد يترجم في تأخير إطلاق بعض الخدمات كونها تعتمد على بعض المصنعين الأميركيين.

ويقول إن لجوء هواوي إلى إطلاق نظام تشغيلي خاص بها شبيه بنظام #إندرويد ، خيارا متاحا ولكن عملية انتشار هذا النظام لدول خارج الصين "صعبة" جدا.

ويستبعد برهانو أن تقوم الحكومة الأميركية بموجب العقوبات في الوقت الراهن، بمطالبة الدول الحليفة في الخليج أو أوروبا بقطع علاقاتها مع هواوي وعدم استخدام شبكاتها وهواتفها، ولكن قد يحصل ذلك في المستقبل.