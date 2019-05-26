رعاية: إتمام إنشاء كيان مشترك بين 3 مؤسسات يملك 49% من الأسهم

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" تلقيها خطاباً من شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية (الكيان المشترك) يفيد بإتمام عملية إنشاء الكيان المشترك فيما بينها وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة حصانة الاستثمارية الذراع الاستثمارية للمؤسسة يوم الجمعة 24 مايو الجاري.

وأشار الخطاب إلى أن ملكية الشركة إن إم سي للرعاية الصحية في الكيان المشترك تمثل 53%، وأن ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمثل 47%، كما يشير الخطاب إلى أن إن إم سي العربية السعودية ستكون مسؤولة عن الإدارة والتشغيل في الكيان المشترك.

وكانت شركة حصانة الاستثمارية قد أعلنت نيابة عن نفسها وعن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 5 مارس الماضي التوصل إلى اتفاقية نهائية وملزمة مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية.

كما تضمن الخطاب رغبة الشركاء إلى الإيضاح بأنه – ومن خلال الكيان المشترك – فقد تم الاستحواذ على حصة إضافية – من خلال صفقات خاصة - في الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" تمثل ما نسبته 10.3% من رأسمال شركة رعاية بمتوسط سعر وقدره 52.6 ريال للسهم الواحد. ومحصلة لهذه الحصة الإضافية، تمثل ملكية الكيان المشترك في شركة رعاية ما نسبته 49.2% من رأسمال شركة رعاية (متضمنة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وملكية شركة حصانة الاستثمارية 38.88% من رأسمال شركة رعاية بسعر وقدره 54 ريالا للسهم الواحد). علماً بأن الكيان المشترك لم يملك أي سهم في شركة رعاية قبل هذه العملية.

كما أشار خطاب الكيان المشترك أيضاً إلى رغبتها في الدخول في القطاع الصحي من خلال خبرة عالمية في المجال الصحي من خلال شركة إن إم سي للرعاية الصحية وشركة حصانة الاستثمارية. كما وضحت رغبتها في زيادة حصتها في شركة رعاية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى رغبتها في رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية في شركة رعاية.

كما ينوي الكيان المشترك تزويد رعاية بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات لتطوير المهارات بشكل إضافي وتقديم فرص عمل أفضل لموظفي شركة رعاية، ولإتمام ذلك فإنها (الكيان المشترك) تنوي إجراء بعض التعديلات على مجلس إدارة شركة رعاية والإدارة التنفيذية خلال الفترة القادمة.