رواد أعمال يجدون الفرصة مناسبة للاستثمار الآن في العراق

من المتوقع أن ترتفع عائدات قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت عالمياً بأكثر من 40% خلال السنوات الأربع المقبلة لتتجاوز 134 مليار دولار عام 2023.

وفي منطقة الخليج يرى رواد الأعمال فرصا واعدة في هذا القطاع خاصة في الأسواق النامية مثل بغداد التي تتمتع بفرص نمو عالية ومنافسة منخفضة.

مؤسس "عالسريع" بسام العطية قال في مقابلة مع "العربية" إن الوقت مناسب حاليا لبدء رواد الأعمال مشاريعهم في العراق، والسوق جاهزة وكبيرة وتحتاج لشركات تأخذ زمام المبادرة، خاصة وأنها سوق مجزية وتشهد نموا مستمرا.

وأضاف "حاليا لدينا 6 آلاف طلب توصيل شهري، ونحقق نموا بنحو 20% شهريا، وسوق العمل في العراق تغيرت في السنة الأخيرة، كما أن بغداد مدينة مزدحمة وبحاجة لخدمات توصيل بشكل عام".

وحول التحديات التي يواجهها قال العطية "نواجه بعض التحديات مثل انقطاع الخدمات، إلا أنها تشهد تحسنا مستمرا بالإضافة إلى الدفع النقدي، خاصة وأن 30%، من العراقيين فقط يملكون حسابا بنكيا، كما أن العمل يعتمد على الدراجات المرورية ونواجه صعوبة في الحصول على تراخيص لها حيث تعادل الرخصة كلفة شراء الدراجة النارية من الوكيل".