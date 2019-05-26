"جبل عمر" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي "ياسر الشريف"

أعلنت شركة " #جبل_عمر للتطوير" عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ياسر بن فيصل الشريف، والمقدمة بتاريخ 24 مايو 2019 لأسباب خاصة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ياسر سيستمر في القيام بمهام الرئيس التنفيذي لحين تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت عن تعيين #ياسر_الشريف عضواً في المركز الشاغر بمجلس إدارتها اعتبارا من 24 مايو 2019، مبينة أن موافقة المجلس بالتعيين لا تُعَدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

ويحمل ياسر الشريف درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية من جامعة نيويورك ستيرن ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

وكان شغل ياسر منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات المالية والاستثمارية، كما أنه شغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة بالسوق.