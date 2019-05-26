مصادر للعربية: "سعودي أوجيه" تدرس التصفية وفق نظام الإفلاس

علمت "العربية" من مصادر مطلعة أن شركة سعودي أوجيه تدرس حاليا كافة الخيارات القانونية المتاحة ومنها التقدم بطلب فتح إجراء للتصفية وفقا لنظام الإفلاس.

وتتوقع الشركة بحسب مصادر "العربية" أن تقوم المحكمة التجارية في الرياض بقبول الطلب خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وبلغ عدد المطالبات على الشركة 45 ألف طلب تتضمن الدائنين وموظفي الشركة.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة إن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الاثنين الماضي قرارات جديدة في تصفية... صحيفة: ديون "سعودي أوجيه" 21 مليار ريال وتعيين خبير للتصفية شركات

وبلغت قيمة مديونية سعودي أوجيه ما بين 25 و30 مليار ريال.

وفي سياق متصل أضافت المصادر أن شركة J&P للمقاولات في السعودية تقدمت بطلب للتصفية ضمن نظام الإفلاس.

يأتي ذلك بعد تقدم 6 آلاف مطالبة ضد الشركة بعد أن تعثرت سابقا، علما أن مجموع ديونها يتراوح بين 4 إلى 8 مليارات ريال.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت لصحيفة "عكاظ" أن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الاثنين الماضي قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه.

وطبقاً لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه، والتي بلغت قيمتها 21.6 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83.7 مليون ريال، في حين بلغت موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

المصادر أشارت إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء.