أرباح موظفي أوبر تكفي لشراء كل المنازل في 3 مدن أميركية

ذكرت شركة التسويق العقاري الأميركية "ريدفين" أن قيمة حصة العاملين السابقين والحاليين في شركة خدمات النقل الذكي الأميركية "أوبر" بعد طرحها في البورصة في وقت سابق من الشهر الحالي بلغت نحو 3.25 مليار دولار، وهو ما يكفي لشراء كل المنازل المعروضة للبيع في مدن سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند الأميركية ويتبقى لديهم نحو نصف مليار دولار.

وبحسب "الألمانية"، أشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أرقام "ريدفين" اعتمدت على سعر الطرح العام الأولي لسهم "أوبر" وهو 45 دولارا، في حين بلغ سعر السهم بعد بدء تداوله في البورصة نحو 41 دولارا.

وقال داريل فير ويزر كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "ريدفين" إن هذا التحليل يستهدف إلقاء الضوء على حجم الثروات التي حققها الطرح العام الأولي لأسهم "أوبر" ومدى تأثير ذلك في سوق المساكن في هذه المنطقة التي يوجد فيها مقرها في مدينة سان فرانسيسكو.

وتعتبر مدينة سان فرانسيسكو أغلى سوق للمساكن في الولايات المتحدة حيث يقدر متوسط سعر المسكن فيها بنحو 1.43 مليون دولار وفقا لبيانات نيسان/أبريل الماضي الصادرة عن شركة "ريدفين". وفي حين أن ارتفاع أسعار المساكن في المدينة يعتبر نبأ سارا بالنسبة لأصحاب المساكن القائمة فإنه نبأ غير سار بالنسبة للباحثين عن مسكن فيها.

وفي الوقت نفسه، فإن "ريدفين" أقامت حساباتها على أساس إجمالي عدد موظفي "أوبر" في مختلف أنحاء العالم وعددهم نحو 22263 موظفا، يمتلكون حصصا من أسهمها، ولكن من غير الواضح عدد موظفي الشركة المقيمون في المدن الأميركية الثلاث أو العاملون في مقر رئاستها في مدينة سان فرانسيسكو.

ووفقا للتقديرات غير الدقيقة فإن عدد موظفي "أوبر" في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند يبلغ ستة آلاف موظف.

وذكرت "ريدفين" أن عدد المساكن المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند يبلغ 1661 مسكنا بقيمة إجمالية 2.85 مليار دولار، منها 862 مسكنا بقيمة 2.1 مليار دولار في مدينة سان فرانسيسكو.