السعودية لأنابيب الصلب: تغطية كامل الخسائر المتراكمة

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن تعديل مركزها المالي من خلال تغطية كامل الخسائر المتراكمة البالغة 126.79 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018، والتي تمثل 24.86% من رأسمالها البالغ 510 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان لها إن سبب التغطية الكاملة للخسائر المتراكمة يعود إلى تحويل مبلغ قدره 126.79 مليون ريال، من "حساب علاوة إصدار الأسهم" إلى "حساب الأرباح الخسائر المحتجزة".

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب في اجتماعها 7 مايو الجاري، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2018.

ووافقت الجمعية العامة للشركة؛ على توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018؛ وذلك بتحويل 126.79 مليون ريال من بند "علاوة إصدار الأسهم" إلى بند الخسائر المتراكمة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه 18 مارس الماضي، بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي 2018؛ نظراً للخسائر المتكبدة خلال العام.

وكشفت بيانات الشركة المالية الأولية، تسجيل خسائر صافية بقيمة 166.66 مليون ريال خلال عام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 19.09 مليون ريال لعام 2017.