فيات كرايسلر تؤكد محادثات اندماج مع رينو

قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية فيات كرايسلر، اليوم الاثنين، إنها قدمت اقتراحا باندماج "تحولي" عبر الأسهم بالكامل لمنافستها الفرنسية رينو، في صفقة قد تُنشئ ثالث أكبر شركة عالمية جديدة لصناعة السيارات.

وجرت مناقشة اقتراح فيات كرايسلر، الذي وُضعت عليه اللمسات النهائية في محادثات جرت أثناء الليل مع رينو، في اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الفرنسية في وقت مبكر اليوم.

وقالت فيات كرايسلر في بيان إن الصفقة ستُنشئ شركة صناعة سيارات تبيع 8.7 مليون سيارة سنويا مع وجود قوي في مختلف المناطق الرئيسية، وأسواق للسيارات والتكنولوجيا، وستحقق وفورات بقيمة خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار) سنويا.

وأضافت "محفظة العلامات التجارية الواسعة والمتكاملة ستوفر تغطية كاملة للسوق، من السيارات الفاخرة حتى السيارات العادية".

ومن شأن الصفقة المقترحة دمج شركتي صناعة السيارات في شركة قابضة هولندية مدرجة. وبعد دفع توزيع خاص بقيمة 2.5 مليار يورو إلى مساهمي فيات كرايسلر، فإن كل مجموعة ستحصل على 50% من الكيان المندمج في صورة أسهم جديدة.

ويتنامى الضغط للاندماج بين شركات صناعة السيارات مع التحديات التي يواجهها القطاع من السيارات الكهربائية، وتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات، والتكنولوجيات الجديدة الباهظة التكلفة التي يجري تطويرها للسيارات المتصلة بالإنترنت والسيارات ذاتية القيادة.