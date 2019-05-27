"معادن" تدرس طرح أسهم أولوية لجمع 5 مليارات دولار

تدرس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" خطة لجمع 5 مليارات دولار من خلال طرح أسهم حقوق أولوية لتمويل عمليات استحواذ محتملة، وفقا لمصادر مطلعة في وكالة "بلومبرغ"

وتعمل الشركة مع الذراع السعودية لـ HSBC بشأن العرض المحتمل الذي من المتوقع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام.

وقالت المصادر إن حجم إصدار طرح أسهم الأولوية لم يتم الانتهاء منه، وقد يبلغ أقل من 5 مليارات دولار.

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وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصة قدرها 65% في شركة التعدين، سيشارك أيضًا في إصدار الحقوق من خلال مقايضة بالدين مقابل حقوق الملكية وتبادل قروضه إلى شركات معادن الفرعية في حقوق الملكية.

وقال الرئيس التنفيذي دارين ديفيز في مقابلة سابقة خلال أبريل، إن معادن تبحث عن أهداف استحواذ محتملة وتعمل الشركة مع المستشارين الماليين بما في ذلك مايكل كلاين وجيه بي مورغان تشيس آند كو لاستكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، أن شركة "معادن" ومنذ الإدراج، تعتمد على الديون في إدارة عملياتها وهذا ما جعلها تتأثر بشكل كبير في جميع المتغيرات التي تحدث على تكلفة الدين، والتغير في أسعار الفائدة.. وهذا ما كان واضحا في النتائج المالية للشركة في الفصول الماضية.

واعتبر أن اتجاه شركة "معادن" إلى زيادة رأسمالها بمقدار 18 مليار ريال، وهو رقم ضخم، سيتطلب تغطية عالية، كما سيتطلب إقبال من المستثمرين بشكل ملموس... لذا على الشركة أن تبرر وتخبر المستثمرين إلى أين ستتجه هذه الأموال:

- هل ستنوي معادن مثلا زيادة حصتها في إنتاج الأسمدة، وبالتالي التوسع في هذا النطاق؟ أم المستهدف التوسع عبر استحواذها على إحدى الشركات المدرجة، ملمحا هنا إلى شركة "سافكو".

من ناحية أخرى، أرجع ثامر السعيد هذا التراجع الكبير على السهم إلى عدم رضى المستثمرين على تحويل جزء من الديون التي قدمها الـPIF إلى شركة معادن أو شركاتها التابعة إلى أسهم مملوكة عبر زيادة رأسمالها، لذا يعتقد أن التأثر في حقوق المساهمين أو التراجع في ملكية المساهمين هو ما انعكس على حركة السهم الحالية.