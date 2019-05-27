مصائب "هواوي".. عند "سامسونغ" فوائدُ

شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تظفر بفرصة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، بسبب الضرر الذي لحق بشركة "هواوي" الصينية في أعقاب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وكانت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "غوغل" وARM، أعلنت عزمها وقف تعاملاتها وتوريداتها لشركة "هواوي"، امتثالاً للحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية على العملاق الصيني، والذي أجلت تطبيقه لمدة 3 أشهر، وسط تصاعد حدة الحرب التجارية المستمرة بين أقوى اقتصادين عالميين.

موضوع يهمك صفعة مؤلمة تلك التي تلقتها شركة "هواوي" الصينية، من "غوغل"، التي قررت أخيراً الامتثال للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس... "هواوي" .. ما الذي يخيف أميركا من العملاق الصيني؟ شركات

حرمان "هواوي" من الوصول إلى نظام أندرويد من "غوغل" قد يضر بمبيعات الهواتف الذكية الي تصنعها شركة التكنولوجيا الصينية خارج الصين، ما يعطي "سامسونغ" فرصة لتعزيز حصتها، وفقاً لوكالة التصنيف العالمية.

وكالة "فيتس" أضافت أن شركة "أبل" المصنعة لهواتف "آيفون" قد تقع هي الأخرى ضحية للتوترات التجارية بين بكين وواشنطن، مما قد يسرع خسارتها لحصتها في السوق الصينية.