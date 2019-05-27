"إعمار" تنفي لـ"العربية نت" بيع وحدة تبريد المناطق لديها

نفت متحدثة باسم إعمار، المعلومات المتداولة حول بيع وحدتها لتبريد المناطق في إطار خطة للتخارج من الأنشطة غير الأساسية.

وقالت المتحدثة في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إن المعلومات الواردة في الواقع غير صحيحة، ولا نعلق على شائعات أو تكهنات في السوق".

وكانت مصادر مطلعة لوكالة رويترز قالت إن شركة إعمار العقارية عينت مستشارين بما فيهم بنك "ستاندرد تشارترد" لبيع وحدة تبريد المناطق لديها.

وقد أنشأت إعمار وحدة التبريد في عام 2004، لتوفير خدمات التبريد للمشاريع الرئيسية في الإمارات.

وكانت إعمار فوضت ستاندرد تشارترد العام الماضي في بيع خمسة أصول في مجال الضيافة، حيث تم بيعها لأبوظبي الوطنية للفنادق.