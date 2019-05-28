أكسا التعاونية تحصل على موافقة "ساما" لزيادة رأس المال

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، عن تسلمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن موافقة المؤسسة على زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها ستواصل استيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 450 مليون ريال إلى 50 مليون ريال، عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب رصيد الأرباح المبقاة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي للموافقة على زيادة رأس المال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مارس الماضي، بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 11.11%، بواقع سهم لكل 9 أسهم.