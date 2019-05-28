أيكيا تطلق تطبيقا جديدا للتسوق باستخدام "الواقع المعزز"

أعلنت شركة IKEA أنها ستطلق تطبيقاً جديداً يسمح للعملاء بالتسوق عن بُعد، باستخدام تقنيات الواقع المعزز augmented reality مما سيمكن عملاءها من استعراض كافة خيارات الأثاث المتاحة بشكل افتراضي في منازلهم.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الشركة للاعتماد بشكل أكبر على التسوق الإلكتروني، وافتتاح متاجر أصغر في وسط المدن الرئيسية، بدلاً من متاجرها التقليدية الضخمة في الضواحي التي تعتمد على الخدمة الذاتية.

وكانت IKEA أطلقت تطبيقاً يسمح بالتسوق عن بعد، وآخر يعرض جميع منتجات الشركة باستخدام تقنيات الـaugmented reality، لكنها قررت دمج الاستخدامين في تطبيق جديد، وهو ما سيقلل الحاجة لزيارة المتاجر.

وسيتم إطلاق النسخة الأولية من التطبيق في فرنسا وهولندا، ثم في الأسواق الأكبر لـIKEA.