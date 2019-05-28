تعرف على أبرز 30 شركة سعودية تنضم لمؤشر MSCI

بدأ مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI)، إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، حيث يستهل المؤشر العالمي تدشين المرحلة الأولى من الإدراج عبر 30 شركة سعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة.

وستكون مرحلة الإدراج التي ستبدأ غداً بحسب أسعار إغلاق 30 شركة سعودية لتداولاتها، اليوم الثلاثاء، فيما من المتوقع أن يساهم هذا الإدراج في تعزيز وجهة سوق الأسهم السعودية كمنصة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.

وتأتي أبرزها المتقدمة للبتروكيماويات، مصرف الراجحي، شركة المراعي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، بوبا العربية للتأمين التعاوني، التعاونية للتأمين، دار الأركان، إعمار المدينة الاقتصادية، اتحاد اتصالات، جرير للتسويق، البنك الأهلي التجاري، التصنيع وغيرها.