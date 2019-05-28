شركة تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقد بـ192 مليون درهم

أعلنت شركة "أرابتك" فوز شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" التابعة لها بعقد من "إلينغتون العقارية"، وذلك لتنفيذ مشروع "ولتون بارك ريزيدنس" الواقع بمدينة دبي.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن قيمة العقد الذي فازت به شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" يبلغ 192 مليون درهم.

وأشارت إلى أن نطاق أعمال "الهدف للإنشاءات الهندسية" يشمل الإنشاءات والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية وأعمال منشآت وتنسيق المناظر الطبيعية والري لبرجين سكنيين توأمين يتكونان من 12 طابقاً في دبي.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" أعمال المشروع على الفور ولمدة 24 شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" تعمل حالياً على تنفيذ مشروع "إلينغتون دي تي 1"، وهو أحد الأبنية الشاهقة في منطقة دبي داون تاون، الذي فازت به الشركة في يوليو 2017.

وبهذه الصفقة تكون أرابتك قد فازت هي وشركاتها التابعة على مشاريع بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم منذ بداية العام الحالي.