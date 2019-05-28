هواوي تتهم "فيديكس" بتحويل طرود لها إلى أميركا دون إذن

ذكرت شركة #هواوي للتكنولوجيا أنها ستراجع علاقتها التجارية مع شركة #فيديكس لخدمات الشحن الأميركية.

وأضافت هواوي أن فيديكس قامت بتحويل طردين لها إلى الولايات المتحدة، كانا من المفترض توصيلهما إلى فرع الشركة في الصين.

كما قامت فيديكس بمحاولة تحويل طردين آخرين، حسب ما ذكرت هواوي.

وذكرت هواوي أن الطرود تحتوي على أوراق فقط وليس أجهزة أو تكنولوجيا، ورفضت فيديكس التعقيب على الاتهامات.

وكانت الإدارة الأميركية قد علقت مؤقتاً الحظر الذي فرضته على شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لثلاثة أشهر، وهي خطوة تسعى إلى التقليل من أثر ذلك على عملاء شركة الاتصالات الصينية حول العالم.

وسوف تسمح وزارة التجارة الأميركية لشركة #هواوي بشراء سلع أميركية الصنع من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية، وتوفير تحديثات البرامج لأجهزة "هواوي".

ولا تزال الشركة ممنوعة من شراء قطع الغيار الأميركية ومكونات تصنيع منتجات جديدة دون طلب موافقات من المحتمل أن تقابل بالرفض.

وقالت الإدارة الأميركية إنها فرضت القيود "بسبب تورط "هواوي" في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

يأتي ذلك في وقت أدرجت وزارة التجارة الأميركية "هواوي" و68 كيانًا ضمن قائمة تصدير سوداء، تجعل تقريبًا من المستحيل بالنسبة للشركة الصينية شراء السلع المصنوعة في الولايات المتحدة.