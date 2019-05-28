"غلف كابيتال" تستحوذ على 70% من "ميديكا"

أعلنت شركة "جلف كابيتال" أمس استحواذها على 70% من "ميديكا"، موفر المعدات ومنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية الجلدية في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى الشركة للاستثمار في قطاعي التجميل والرعاية الصحية سريعي النمو، اللذين يتوقع أن يسجلا نمواً هائلاً في الأسواق الناشئة. وتحديداً، من المتوقّع لسوق الرعاية الصحية التجميلية، الذي يقدر حجمه بـ 10 مليارات دولار، أن ينمو بمعدل 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة، مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي للفرد الواحد، والإقبال المتزايد حول العالم على العمليات التجميلية الجراحية الصغيرة والعمليات التجميلية غير الجراحية، وزيادة الوعي لدى الناس، وزيادة القبول بين الناس من قِبل الرجال والنساء، إضافة إلى التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "غلف كابيتال" إن الشركة تعتزم ضخ استثماراتها في "ميديكا" خلال السنوات المقبلة لتمويل توسعاتها في العديد من الأسواق، منها مصر وعدد من الدول في إفريقيا وآسيا. ولفت إلى أن سجل أداء "ميديكا" قائم على الابتكار والنمو المتواصل في مجال توفير الأجهزة والمنتجات للعمليات التجميلية الصغيرة، ولعمليات التجميل غير الجراحية في منطقة الشرق الأوسط على مدى أكثر من 20 عاماً. وأضاف أن هذا الاستثمار في الشركة الرائدة والبارزة في السوق يمنح "غلف كابيتال" انكشافاً قوياً على قطاعي التجميل وتحضرات التجميل سريعي النمو، كما يسمح لنا بالاستفادة من الاتجاهات الاستهلاكية المتنامية في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

وكشف الدكتور كريم الصلح أن الشركة تعتزم إطلاق صندوق استثمار رابع في العام المقبل بقيمة تتراوح بين 750 مليوناً ومليار دولار.

وقال إن أداء الشركة كان قوياً في الفترة الماضية، حيث نجحت الشركة في إتمام 8 صفقات خلال العام ونصف العام الماضيين، وأنهت 5 عمليات تخارج في الفترة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

ولفت كريم الصلح إلى أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في المنطقة إلا أن قطاعات بعينها استطاعت مواصلة النمو لتشكل فرصاً واعدة بالنسبة لشركات الاستثمار في الملكية الخاصة، ومن بينها قطاعات الرعاية الصحية وقطاع التجارة الإلكترونية الذي يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار فيها على مستوى المنطقة من 20 مليار دولار في 2017 إلى 200 مليار في العام الجاري، ومن بين القطاعات الواعدة كذلك الفنتك والتكنولوجيا المالية والترفيه، وتخطط الشركة للدخول في قطاع الترفيه في السعودية.

وقال إن الشركة سوف تدخل في الفترة المقبلة في 5 صفقات جديدة، كما تعتزم التخارج من عدد يتراوح بين 2 و5 استثمارات في الفترة المقبلة، وتضم محفظة الشركة في الوقت الحاضر 23 استثماراً، وتدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أميركي) من خلال 8 صناديق وأدوات استثمارية.

وقال الصلح إن عملية التخارج تشمل طرحاً أولياً عاماً في أسواق المنطقة، و4 عمليات تخارج عن طريق البيع الاستراتيجي.