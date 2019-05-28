"غلف كابيتال" تعتزم التخارج من 3 استثمارات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Gulf Capital " #غلف_كابيتال " كريم الصلح، أن الشركة استحوذت على حصة 70% في شركة " Medica# " لمستحضرات التجميل ومنتجات الأمراض الجلدية.

وتعتزم الشركة القيام بالمزيد من الاستحواذات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وسيتم الاستثمار في الاستحواذات من خلال صندوق الاستثمارات الخاصة الثالث لشركة Gulf Capital بقيمة 750 مليون دولار، والذي لا يزال يحتفظ بثلث أمواله.

كما تخطط غلف كابيتال أيضًا لإطلاق صندوق رابع بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار، وتتطلع الشركة إلى ما بين ثلاث إلى خمس صفقات جديدة خلال الأشهر الاثنتي عشرة المقبلة.

كما تعمل Gulf Capital على التخارج من ثلاثة استثمارات.



ومن بين القطاعات التي تتطلع إليها الشركة الرعاية الصحية و #التجارة_الإلكترونية وFintech والتعليم.