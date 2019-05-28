"فيات" تعرض 35 مليار دولار على "رينو" مقابل الاندماج

عرضت شركة " #فيات كرايسلر" العملاقة للسيارات مبلغ 32 مليار يور (35 مليار دولار) على شركة " #رينو" الفرنسية مقابل الاندماج، وهي الصفقة التي إن تمت فسوف تكون واحدة من بين أضخم صفقات الاندماج التي تشهدها القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وذكرت جريدة "الغارديان" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن عملية الاندماج سوف تنتج ثالث أضخم إمبراطورية لصناعة السيارات في العالم، وسوف توفر مليارات الدولارات من السيولة المالية التي سيتم استثمارها في إنتاج سيارات كهربائية ومركبات ذاتية القيادة (بدون سائق) قد تغزو أسواق العالم.

ومن المعروف أن شركة "فيات كرايسلر أوتومبيل" مقرها إيطاليا لكنها شركة إيطالية أميركية متعددة الجنسيات، أما شركة "رينو" فهي واحدة من أشهر وأكبر منتجي السيارات في فرنسا، وتحظى بشعبية واسعة في دول أوروبا والعديد من المناطق في العالم.

وبحسب تقرير "الغارديان"، فإن الاندماج بين الشركتين قد يؤدي إلى ظهور شركة قادرة على إنتاج 8.7 مليون مركبة سنوياً، كما أنه سوف يوفر 4.4 مليار جنيه استرليني (5.5 مليار دولار) من جراء عمليات البحوث المشتركة بين الشركتين والمشتريات والأنشطة الأخرى.

وأكدت شركة "فيات" أن صفقة الاندماج لن تؤدي الى إغلاق مصنعها للسيارات في إيطاليا، لكن الشركة لم تستبعد أن يؤدي الاندماج إلى خفض الوظائف.

وفي حال نجحت الشركتان في الاندماج وتمت الصفقة بالفعل فهذا يعني أنهما سوف تنشئان ثالث أضخم شركة سيارات في العالم، وذلك بعد "فولكسفاغن" الألمانية التي تمتلك أيضاً كلاً من "سيات" و" #أودي "، وكذلك شركة "تويوتا" اليابانية التي تمتلك "لكزس"، أما شركة "جنرال موتورز" التي تتربع حالياً في المركز الثالث فسوف تهوي الى المرتبة الرابعة عالمياً على الرغم من كونها تمتلك كلاً من "شفروليه" و"كاديلاك" و"بويك".

ويقول تقرير "الغارديان" إن الشركة الجديدة التي ستنشأ عن الاندماج سوف تكون مملوكة بنسبة 50% من قبل حاملي أسهم "فيات كرايسلر" و50% من قبل المستثمرين في شركة "رينو" الفرنسية.

وأعلنت "رينو" بعد اجتماع هام في مكاتبها الرئيسية في باريس أنها تدرس العرض الودود" الذي تلقته من شركة "فيات كرايسلر" من أجل الاندماج.