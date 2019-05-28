"هيرميس" مستشاراً لتأسيس أكبر مشروع صحي بالسعودية

أعلنت المجموعة المالية #هيرميس أنها أتمت بنجاح تقديم خدماتها الاستشارية لاتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين شركتي "إن إم سي هيلث كير" المدرجة ببورصة لندن للأوراق المالية، وشركة "حصانة الاستثمارية" التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

وسيمثل المشروع الجديد واحدًا من أكبر المشروعات العاملة في قطاع #الرعاية_الصحية من حيث عدد الأسرَّة في السعودية. وبمقتضى الصفقة التي تم تنفيذها أمس، بلغت حصة "إن إم سي هيلث كير" نحو 53% في المشروع المشترك من خلال دمج خمسة أصول عاملة بالسعودية وكذلك المساهمة في ضخ حصة نقدية قدرها 250 مليون ريال في المشروع المشترك.

وسوف تمتلك #المؤسسة_العامة_للتأمينات الاجتماعية السعودية، وهي أحد أكبر صناديق المعاشات في العالم من حيث حجم قاعدة الأصول المدارة، حصة 47% من المشروع المشترك من خلال شركة حصانة الاستثمارية التابعة لها، على أن تتمثل مساهمتها في نقل حصتها البالغة 38.88% من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" المدرجة في سوق المال السعودية "تداول" وذلك بقيمة 54 ريالا سعوديا للسهم.

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ومن المقرر أن يكون المشروع الجديد من أكبر المشاريع العاملة في قطاع الرعاية الصحية من حيث عدد الأسرَّة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال المشروع المشترك، تم الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 4.629.808 سهم في الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أو ما يعادل 10.3% من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة المشروع المشترك في شركة رعاية 22.066.901 سهم أو ما يعادل 49.2% من رأسمالها.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، إن الاتفاقية تمثل أول صفقة دمج واستحواذ للمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي، حيث يعكس ذلك استراتيجيتنا المعلنة بتنمية أعمال الشركة في السوق السعودي تمهيدًا للانطلاقة المتوقعة على خلفية خطط المملكة لتعزيز عمق السوق وكذلك ترقية السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCI وFTSE Russell.

وأضاف أن جهود المجموعة المالية هيرمس لتنمية أعمالها في السوق #السعودية أثمرت عن تضاعف حصة الشركة من إجمالي تنفيذات الوساطة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، أن الشركة أتمت مؤخرًا خدماتها الاستشارية لأكبر عملية طرح عام في السوق السعودي، وتتوقع أن تتسارع أنشطة وأعمال الشركة بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي أن المجموعة المالية لديها سلسلة من الصفقات التي تعمل على إتمامها في السوق السعودي وأن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتنمية فريق العمل في ضوء النمو المتوقع لأنشطتها في المنطقة، وتتطلع لترسيخ مكانتها كالمستشار المفضل لصفقات سوق رأس المال والدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية.