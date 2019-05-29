اختيار تحالف "بومباردييه" لبناء قطار "مونوريل" القاهرة

أعلنت شركة #Bombardier " بومباردييه" الكندية اختيارها كصاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار " #المونوريل " الجديد في القاهرة، بالمشاركة مع "أوراسكوم للإنشاءات" و"المقاولون العرب"، بقيمة 3 مليارات يورو.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، أن المشروع يهدف لإنشاء خط سكة حديد لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق #القاهرة بطول 54 كيلو مترا، بالإضافة إلى خط آخر يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة بطول 42 كيلومترا.

وأضافت الشركة أنها تتوقع تحقيق 1.2 مليار يورو مقابل تصميم وبناء المشروع، بالإضافة إلى 1.1 مليار يورو مقابل عمليات التشغيل والصيانة لمدة 15 عاماً.

من جهة أخرى، قال وزير التجارة البريطاني Liam Fox إن المشروع سيخلق العديد من الوظائف في #بريطانيا ، حيث تقوم الشركة الكندية بتصنيع القطارات وخطوط السكك الحديدية .