"سبكيم" تعلن تعيين رئيس تنفيذي جديد

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن تعيين صالح محمد باحمدان رئيساً تنفيذياً للشركة.

كما تم تعيين عبدالله سيف السعدون رئيس الشركة للعمليات.

وبحسب بيان الشركة ستكون هذه التعيينات نافذة مطلع يونيو القادم.

يحمل باحمدان بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكهربائية، ولديه خبرة مهنية وعملية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات، وعددا من المناصب التنفيذية في قطاع البتروكيماويات في السعودية في عدة شركات، من ضمنها شركة الصناعات الأساسية (سابك) وشركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).

أما سيف السعدون الذي تم تعيينه رئيس الشركة للعمليات يحمل بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وله خبرة مهنية وعملية في مجال البتروكيماويات، حيث عمل سابقاً كرئيس العمليات وكرئيس الخدمات المشتركة لشركة سبكيم، بالإضافة إلى العديد من المناصب الإدارية والفنية في شركات أخرى كشركة الصناعات الأساسية (سابك).