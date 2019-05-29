مؤسس "أبراج" خارج القضبان بعد سداد كفالة 19 مليون دولار

قال مسؤول قضائي إن عارف نقفي، المؤسس الباكستاني لشركة الاستثمار المباشر المنهارة مجموعة "أبراج"، أُطلق سراحه من الحبس، بعد أن وفى بشروط كفالة، تتضمن سداد 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

واُعتقل نقفي في سجن واندسورث في لندن بعد إلقاء القبض عليه في أبريل، فيما يخص اتهامات يواجهها في الولايات المتحدة تتعلق بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقالت شركة علاقات عامة في بيان أصدرته نيابة عن نقفي: "الأسابيع الفائتة مثلت وقتاً صعباً للغاية للسيد نقفي وأسرته".

وأضافت: "إنه متمسك ببراءته، وهو يتوقع تبرئة ساحته بالكامل من أي اتهامات. السيد نقفي كرر إعلان تعهده بأن يكون قوة إيجابية في تسوية هذا الوضع لكافة الأطراف ذات الصلة".

وقضت محكمة في لندن في الثالث من مايو بإمكانية إطلاق سراح نقفي إذا وفى بشروط كفالته، بما في ذلك سداد 15 مليون جنيه إسترليني وضمانة إضافية بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني.

وتشمل الشروط أيضاً طلب تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته على مدى 24 ساعة في عنوان تُبلغ به المحكمة، وارتداء جهاز

تتبع إلكتروني، بحسب ما قاله متحدث باسم الادعاء في ذلك الوقت.

وقال مسؤول قضائي اليوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح نقفي مساء أمس الثلاثاء، بعد تحقيق شروط الكفالة.

وأضاف أنه يتعين على نقفي الحضور مجدداً في محكمة وستمنستر في 12 يونيو.

وبدأت "أبراج"، التي كانت إحدى أكبر صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالانهيار بعد نزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.