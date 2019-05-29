مصادر: نقل مطارات وكهرباء وموانئ أبوظبي لشركة قابضة جديدة

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن إمارة أبوظبي تنشئ شركة قابضة جديدة لسبع شركات مملوكة للدولة تعمل في مجالات من بينها المطارات والإمداد بالكهرباء، بهدف تسهيل جمع الدين وتحسين الخدمات في تلك الشركات.

ويرأس الشركة القابضة الجديدة، التي تحمل اسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي، وقد تجري خصخصة الشركات السبع في نهاية المطاف.

وقال مصدران إن محفظة الشركة القابضة ستشمل مطارات أبوظبي، وموانئ أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وأبوظبي للإعلام، وأبوظبي للطاقة، ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وأبوظبي للخدمات الصحية.

وتلقت جميع هذه الشركات مبالغ كبيرة من الاستثمارات الحكومية للبنية التحتية والنمو.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه سيعلن أسماء الشركات بعدما تصبح المعلومات متاحة للنشر.



وقال مصدر مطلع على خطط أبوظبي "ستسمح الشركة القابضة للشركات بالعمل بشكل منفصل".



وستكون الشركة قادرة على جمع الدين لوحداتها، التي يمكنها بدورها جمع دين لنفسها بدلا من جمعه عبر دائرة المالية، مما يفصلها عن خطط الدين الخاصة بالإمارة.



وأصدرت أبوظبي الغنية بالنفط، والحاصلة على التصنيف الائتماني ‭‭‭AA‬‬‬ من ستاندرد آند بورز وفيتش و‭‭‭Aa2‬‬‬ من موديز، آخر سنداتها الدولية في عام 2017 وجمعت 10 مليارات دولار. وبفضل ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، لم تواجه الإمارة ضرورة ملحة لمزيد من الاقتراض.



وشهدت أبوظبي دمج بعض من أكبر شركاتها في العامين الماضيين لمواجهة انخفاض أسعار النفط في وقت سابق.