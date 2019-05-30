كوبا ترفع الحظر على شبكات الإنترنت الخاصة

رفعت كوبا الحظر على شبكات الإنترنت الخاصة واستيراد معدات مثل موجهات شبكات الاتصال، لتزيل أحد أشد القيود صرامة على استخدام الإنترنت في العالم.

الإجراء الذي أعلن عنه الإعلام الرسمي، أمس الأربعاء، يمنح الصفة القانونية لآلاف الكوبيين الذين أقاموا شبكات رقمية منزلية بمعدات مهربة كانت غير قانونية، لكن السلطات غضت الطرف عنها خلال السنوات الأخيرة.

ويبدو أيضاً أنها ستسمح لشركات خاصة بتقديم خدمة الإنترنت للمستهلكين، في بداية محتملة لمقاهي الإنترنت في كوبا التي لم تكن معروفة تقريباً هناك.

وبينما يسمح القانون الجديد للمواطنين بالاتصال بالإنترنت عبر معداتهم الخاصة، ومشاركة الاتصال مع آخرين، لا يخفف ذلك من قبضة الدولة على الإنترنت نفسه. وما زالت شبكة "إتيكسا" المحتكرة للاتصالات في كوبا هي مزود الإنترنت الوحيد في الدولة.