نمو أرباح 116 شركة مصرية مدرجة 10% لـ17.6 مليار جنيه

كشف مسح أجرته وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن تحقيق 116 شركة بالبورصة المصرية نموا في أرباحها بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت "شعاع" إن هذه الشركات سجلت أرباحا بقيمة 17.6 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات المجمعة نموا 10% لتتجاوز المئة مليار جنيه.

وأوضح نائب مدير قطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أحمد عبد النبي، في مقابلة مع "العربية"، أن هذا النمو في الأرباح يعتبر "مقبولا" إذا ما قارناه مع الأعوام السابقة، في ظل التحديات التي كانت موجودة في الربع الأخير من حيث التغير في سعر الصرف، وأرقام التضخم المرتفعة، والتي أثرت على نتائج الأعمال والمناخ الاستثماري بشكل عام في مصر.

وجاء النمو في الأرباح مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في أرباح شركة المصرية للاتصالات التي تحولت من الخسائر إلى الربحية مدعومة بالدخل من استثماراتها في شركة فودافون - مصر.

وأظهرت الأرباح نموا ملحوظا بالربع الأول بقيادة قطاع الخدمات المالية بنسبة نمو 24% على أساس سنوي، بفضل البنك التجاري الدولي - مصر.

في المقابل شهدت النتائج الفصلية لشركات التطوير العقاري ضعفا واضحا.