"جيمس" و"حصانة" تستحوذان على معارف للتعليم بـ600 مليون دولار

انتهت شركة GEMS للتعليم ومقرها دبي، من شراء مجموعة "معارف للتعليم" في السعودية، والتي تعتبر أكبر مالك ومشغل للمدارس الخاصة في المملكة.

وتأتي صفقة GEMS ضمن إطار شراكتها مع "حصانة" الاستثمارية، وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولم تعلن GEMS للتعليم عن قيمة الصفقة، لكن مصادر "فاينانشال تايمز" قدرت قيمتها بين 500 مليون و600 مليون دولار، في تدفق ضخم للاستثمارات الأجنبية للسعودية.

وبذلك يؤمن تحالف GEMS و"حصانة" مدخلاً واسعاً لقطاع التعليم في المملكة، حيث هناك أكثر من 22 ألف طالب تحت مظلة شركة معارف للتعليم.