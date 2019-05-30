FT: صندوق رؤية سوفت بنك ينوي اقتراض 4 مليارات دولار

يخطط "صندوق رؤية" التابع للشركة اليابانية "سوفت بنك" اقتراض 4 مليارات دولار مقابل حصصه في "أوبر" وشركتين تقنيتين أخريين، إذ تتطلع لإعادة الأموال إلى المستثمرين، وفقًا لما ذكرته "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصادر.

ويجري الصندوق مناقشات مع بنوك من بينها "جولدمان ساكس" للترتيب لقرض بضمان حيازاتها في "أوبر" وشركة فحص الدم "جردانت هيلث" و"سلاك تكنولوجيز" التي سيتم طرح أسهمها قريبًا، وفي حال تراجعت قيمة تلك الحصص دون مستوى محدد، فإن الصندوق ملزم بتوفير المزيد من المال.

ومن خلال الاقتراض مقابل قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، تستطيع "سوفت بنك" إعادة رأس المال إلى مستثمريها في الصندوق مع تجاوز فترات "الإغلاق" التي تمنع المساهمين من بيع حصصهم في الشركات المدرجة حديثًا.



ويعد "صندوق رؤية" أكبر مساهمي "أوبر" – التي طرحت أسهمها في البورصة أوائل مايو" – وباعت "سوفت بنك" جزء ضئيل من حصتها ولكنها لا تزال تمتلك 13% في الشركة.