مسؤولان: موظفو إكسون موبيل يعودون للعراق بعد تكثيف أمني

قال مسؤولان عراقيان، اليوم الجمعة، إن موظفي إكسون موبيل سيبدأون العودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي يوم الأحد بعد أن تلقت الشركة تطمينات من المسؤولين.



وقال المسؤولين إن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة.



وجاء قرار العودة بعد أن تلقت إكسون رسائل تطمين من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة.



وقال أحد المسؤولين إن إكسون طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة وإن العراق استجاب لذلك.

وكانت القوى الأمنية العراقية قد حذرت عددا من الشركات الأجنبية في وقت سابق، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجنبيين عبر الخطف من قبل ميليشيات موالية لإيران، وسط تصاعد التوتر الأميركي الإيراني.

ويأتي هذا التنبية بعد أيام على تحذير الولايات المتحدة رعاياها في العراق، وطلب السفارة الأميركية في بغداد من موظفيها غير الأساسيين المغادرة، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية معلومات أمنية استخباراتية أفادت في وقت سابق باحتمال حصول تهديد إيراني للقوات الأميركية في المنطقة.