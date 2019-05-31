"مبادلة" تتجه للاستثمار في "جيت إيروايز"

ذكرت تقارير صحافية هندية أن شركة الاتحاد للطيران، التي تملك حصة في شركة جيت إيروايز المتعثرة مالياً يحتمل أن تجعل شركة مبادلة للاستثمار شريكاً استراتيجياً لها، وتستثمر في شركة الطيران الهندية.

وقالت صحيفة ماني كونترول الهندية إن الشريك الاستراتيجي يمكن أن يستحوذ على 20% من أسهم شركة جيت إيروايز.

ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا الاستثمار في اجتماع مرتقب بين الاتحاد للطيران ومجموعة هندوجاز وشركة أس بي أي، المقرض الرئيس لشركة جيت إيروايز، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وقال مدير تنفيذي في شركة هندوجاز لصحيفة ماني كونترول إن شركة الاتحاد للطيران تريد أن تكون حصتها في جيت إيروايز 24.9%، وتريد هندوجاز الاستحواذ على حصة قدرها 20%.