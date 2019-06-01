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الحكومة المغربية تعتزم بيع حصة 8% في "اتصالات المغرب"

المصدر: الرباط – رويترز
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قالت شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في المغرب، الجمعة إن الحكومة ستبيع حصة تصل إلى 8% في الشركة.

واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53% لشركة اتصالات التي مقرها دولة الإمارات العربية بينما تملك الحكومة المغربية حصة 30%.

وقالت الشركة في بيان إن طرحا عاما في بورصة الدار البيضاء سيعلن عنه في الأسابيع القليلة القادمة.

والبيع هو الخطوة الأولى في خطة حكومية للخصخصة لضخ 5 مليارات إلى 6 مليارات درهم (527 مليون إلى 633 مليون دولار) في الميزانية العامة من حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز في ميزانية 2019 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز 3.8% في 2018.

وقال مسؤولون حكوميون إنه بدون الخصخصة فإن العجز في الميزانية سيبلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتخطط الحكومة أيضا لبيع فندق لامامونيا فئة الخمسة نجوم في مراكش ومحطة تهدارت للكهرباء في شمال البلاد.

كلمات دالّة

#إتصالات المغرب, #خصخصة, #حكومة المغرب, #بورصة الدار البيضاء

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