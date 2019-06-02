خفض الأرباح المتوقعة لشركات الطيران

خفض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن أرباح 2019 بنسبة 21% إلى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقاً، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان الأحد للمنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا).

وقالت المنظمة التي تعقد الأحد والاثنين جمعيتها العامة السنوية في سيول "لقد تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم".

وتؤثر الحرب التجارية الصينية الأميركية خصوصاً على منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تمثل نحو 40 بالمئة من الشحن الجوي في العالم. وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، إلى خفض توقعات أرباح القطاع بـ 1.7 مليار دولار اي من 7.7 الى 6 مليارات دولار.

بيد أن المنظمة أكدت أنه رغم هذا الظرف غير المواتي، فإن صناعة الطيران مازالت تحقق أرباحا للسنة العاشرة على التوالي. "لكن هوامش الربح تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية"، بحسب المدير العام لاياتا الكسندر دو جونياك.

وأضاف "يتوقع أن يستمر تراجع المبادلات مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والشحن أول الأقسام المتضررة".