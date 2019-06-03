شركات صرافة بالإمارات تتوقع استمرار نمو الطلب في أيام العيد

تشهد شركات الصرافة في الإمارات موسم نمو في شهر رمضان وفترة الأعياد من كل عام، وسجلت شركات الصرافة العاملة في الدولة نمواً لافتاً في حجم أنشطتها خلال شهر رمضان هذا العام مع تقديرات بنمو تراوح معدله بين 10 و15% بحسب شركات الصرافة المحلية التي تتوقع استمرار النمو في فترة العيد وتستعد لذلك باستمرار دوام موظفيها خلال أيام العيد.

وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الصيرفة والتحويل المالي الرئيس التنفيذي لشركة "الفردان" للصرافة، إن معدل النمو على التحويلات على مستوى الوجهات المختلفة كان متفاوتاً مع ارتفاع لافت على بعض الوجهات، خاصة باكستان التي ارتفع الطلب على التحويلات عليها للاستفادة كذلك من فرق العملة التي تراجعت بحدة مقابل الدرهم في الفترة الماضية، بحسب صحيفة "الخليج".

ولفت إلى أن مستوى الطلب على التحويلات سجل نمواً بمتوسط 10% في شهر رمضان متوقعاً استمرار زخم النمو في الأيام المقبلة، وخلال أيام العيد. وقال إن أفرع الشركة ستبقى مفتوحة لمواجهة الطلب المتنامي من قبل العملاء في الأيام المقبلة وخلال أيام العيد أيضاً.

وقال عبد الكريم الكايد المدير الإقليمي للإمارات للصرافة في الإمارات، إن مستويات الطلب على التحويلات شهدت مستويات نمو قياسية تراوح معدلها بين الجهات المختلفة ما بين 15 إلى 20%. وقال: "شهدنا مستويات طلب قياسية وتزاحماً على أفرع الشركة المختلفة خلال الشهر الفضيل، الازدحام الذي زاد بشكل لافت في الأسبوع الأخير مع اقتراب العيد وحرص الأسر على إرسال أموال إضافية لأسرهم للوفاء بمتطلبات العيد".

وأكد استمرار العمل في أيام العيد في أفرع الشركة قائلاً، إن النمو ارتفع في الأيام الأخيرة مع ازدحام الأفرع حتى خلال ساعات الإفطار وإلى أوقات متأخرة في الليل لتزامن موعد قبض الرواتب مع فترة العيد.