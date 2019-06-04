انقلاب ضد زوكربيرغ في "فيسبوك" ومطالب بتغيير "الهرم"

أظهرت نتائج اجتماع المساهمين السنوي لشركة "فيسبوك"، الذي جرى الأسبوع الماضي، أن العديد من المستثمرين اقترحوا الحد من سلطة مارك زوكربيرغ الذي شارك في تأسيس الشركة.

وبصرف النظر عن ما يقرب من 4 مليارات صوت يملكها زوكربيرغ، والتي تمنحه السيطرة على الشركة، أيد المستثمرون بأغلبية ساحقة التغييرات المقترحة على هيكل شركة "فيسبوك".

تم تأييد اقتراح لإعادة هيكلة عملية التصويت في الشركة، وإزالة فئة من الأسهم ذات التصويت الفائق تمنح زوكربيرغ السيطرة، بنسبة تقرب من 82% من الأصوات التي أدلى بها حملة الأسهم، بخلاف زوكربيرغ نفسه.

وهو ذات الدعم الذي تلقاه اقتراح مماثل العام الماضي في اجتماع للشركة. حيث حصل اقتراح لاستبدال زوكربيرغ كرئيس لـ"فيسبوك" على 67% من الأصوات المدلى بها - باستثناء أصوات زوكربيرغ، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

ورغم علم المساهمين بأن جهودهم للحد من سيطرة زوكربيرغ ستفشل، إلا أن الشركة أوصت بالتصويت على هذه المقترحات، بينما كفلت السلطة التي يملكها زوكربيرغ عدم مرور تلك المقترحات.

غير أن حجم التصويت يظهر مدى إحباط المساهمين وحنقهم تجاه الرجل الذي يدير الشركة، في وقت تعد "فيسبوك" محور العديد من التحقيقات حول التضليل والخصوصية على الشبكة الاجتماعية، وقد دعا بعض السياسيين الأميركيين إلى تفكيك الشركة.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي إساءة استخدام "فيسبوك" المتكررة لبيانات المستخدمين، إلى تكبد الشركة غرامة قياسية من لجنة التجارة الفيدرالية.