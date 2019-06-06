أمازون تحلق بـ"الدرون" لتوصيل البضائع بأقل من نصف ساعة

أعلنت شركة "أمازون" الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، أنها تنوي قريباً البدء بتسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيّرة.

وكتب المسؤول في المجموعة جيف ويلكه في مدونة الشركة: "عملنا جاهدين لتصميم طائرات مسيّرة كهربائية بالكامل يمكنها قطع مسافة 25 كيلومتراً، وتسليم بضائع إلى الزبائن يقل وزنها عن 2,3 كلغ في أقل من 30 دقيقة".

وأضاف "نأمل تسليم الطرود بواسطة طائرات مسيّرة صغيرة في الأشهر المقبلة"، من دون أن يوضح المناطق المشمولة بهذه الخدمة.

وأجرت "أمازون" في 2016 أولى تجاربها على التسليم بواسطة طائرات كهذه في بريطانيا، إذ إن القوانين الأميركية تفرض قيوداً أكبر على نشاط كهذا، بحسب ما أوضحته المجموعة حينها.

وقال ويلكه إن طائرات التسليم المسيّرة يمكنها "الإقلاع والهبوط عموديا مثل المروحيات"، مؤكداً أنها صممت بطريقة تضمن ثباتها حتى مع وجود رياح قوية.

وأضاف: "نعرف أن الزبائن لن يرتاحوا لعمليات التسليم بطائرات مسيّرة ما لم تكن آمنة 100%".

وكانت "أمازون" أعلنت في وقت سابق من السنة الحالية أنها تريد تقليص مهل التسليم لزبائنها المشتركين في خدمة "برايم".