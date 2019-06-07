شركة "بوينغ" تتفاوض على صفقة ضخمة مع الصين

قالت مصادر إن شركة صناعة الطائرات الأميركية "بوينغ" تتفاوض مع الصين؛ لعقد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، رغم تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة القول، إن المحادثات تتعلق بشراء 100 طائرة طراز "بوينغ 787 دريملاينر" ذات الممرين وطراز "بوينغ 777 إكس" أحدث طائرة للمسافات الطويلة من إنتاج «بوينغ » لمصلحة شركات الطيران الصينية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتتركز المفاوضات بشكل خاص على الطائرة "بوينغ 777-9" وهي أغلى طائرة تنتجها الشركة الأمريكية، ويصل سعرها الرسمي إلى 442.2 مليون دولار.

وقالت المصادر إن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة أمر غير محسوم، في حين تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقبة رئيسية أمام المفاوضات. وينتظر الجانب الصيني توجيهاً من الحكومة قبل المضي قدماً في المناقشات.

يذكر أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، دخلت مرحلة جديدة مع اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن التعهدات التي التزمت بها أثناء المفاوضات.