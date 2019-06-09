وزير مالية فرنسا: مستعدون لخفض حصتنا في "رينو"

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن الحكومة ستكون مستعدة لتخفيض حصتها البالغة 15% في شركة "رينو"، شرط أن يؤدي ذلك في النهاية إلى قطاع لصناعة السيارات أكثر صلابة وإلى تحالف أكثر قوة مع شركة "نيسان" اليابانية.

وكانت الحكومة الفرنسية رحبت بخطة الاندماج التي كانت مطروحة بين "رينو" و"فيات كرايسلر"، لكنها شددت على حماية المصالح والوظائف الفرنسية، الأمر الذي ساهم في فشل المحادثات لإنشاء ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات، بعد "تويوتا" اليابانية و"فولسفاغن" الألمانية، حيث سحبت "فيات" عرضها للاندماج بحجة "تدخل غير إيجابي" من الحكومة الفرنسية، بحسب تعبيرها.