"سبكيم" توقع اتفاقية مع "ساسرف" لمدها بالهيدروجين لـ20 سنة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن توقيعها اتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية - شل "ساسرف" لإمدادها بغاز الهيدروجين في 30 مايو الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذه الاتفاقية تأتي لتزويد ساسرف بغاز الهيدروجين اللازم لعمليات الإنتاج المستقبلية ابتداءً من الربع الثاني من عام 2020 ولمدة 20 سنة.

ويتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية ابتداءً من سنة 2020 أثر إيجابي على قوائم الشركة المالية.

وقال رئيس شركة سبكيم المهندس عبدالله السعدون، إن هذه الاتفاقية هي نتيجة للتعاون المستمر بين الشركتين بعد توقيع اتفاقية التوريد الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2017. وستواصل الشركتان العمل على تطوير الفرص المتاحة للنمو والتكامل في المستقبل.