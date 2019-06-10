تمويل من "الرياض" لـ "المشاعر ريت" بـ 500 مليون ريال

أعلنت شركة #مسقط_المالية في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، عن تطور جوهري على صندوق المشاعر ريت، يتمثل في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة بقيمة 500 مليون ريال من بنك الرياض.

وأوضحت "مسقط المالية" أن صندوق #المشاعر_ريت قد وقع اتفاقية التمويل بالتاسع من يونيو 2019 للحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأشار مدير الصندوق إلى أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات ميلادية على أن يتم دفع المبلغ كاملا في نهاية السنة الخامسة.

وأوضح مدير الصندوق أن فترة سداد هامش الربح ستكون ربع سنوية، وستبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق.

وستستخدم هذه #التسهيلات_المالية في تمويل استحواذات جديدة لعقارات مدرة للدخل لصندوق المشاعر ريت، ويتوقع مدير الصندوق أن تكون نتائجه إيجابية على الصندوق. ولا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.