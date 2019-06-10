بعد مصر.. خدمات "كريم باص" تنطلق في السعودية

بعد انطلاق خدمة "كريم باص" بنجاح في مصر في شهر ديسمبر 2018، قررت شركة "كريم" توسيع نطاق خدماتها إلى السعودية لتبدأ نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من 3 ريالات للرحلة الواحدة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود شركة "كريم" لحل مشاكل النقل وتحسين إمكانية التنقل وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقد وافقت هيئة النقل العام السعودية على بدء الخدمة في جدة.

وقالت هدير شلبي، مدير خدمة "كريم باص": "ستحدث كريم باص ثورة في مجال النقل الجماعي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وستطرح مستوى جديداً من الخيارات والأسعار لعملائنا".

وأضافت: "حققت حافلات الخدمة التي تتسع لما يصل إلى 13 راكبًا نجاحًا مشهودًا في مصر حيث خففت من كثافة الحركة المرورية ووفّرت بديلًا يتسم بالأمان والكفاءة للتنقل. ومن خلال التكنولوجيا المتفوقة التي نستعين بها، تتميز خدمتنا المعتمدة على التطبيق بالسلاسة نفسها التي تتميز بها خدمة حجز السيارات، مما يسمح لعملائنا بالتمتع بمزايا التكنولوجيا التي نطرحها مع الاستفادة من رحلات أوفر سعرًا وخفض كثافة حركة المرور على الطرقات".

وسيتمكن العملاء من التحقق من توفر الحافلات عبر التطبيق، مع إمكانية متابعة وصولها وحجز مقعد لهم. كما ستسمح الخدمة باستقلال الركاب أثناء الرحلة.

وتتوفر حاليًا الخدمة مقابل الدفع نقدًا فقط، ولكن قريبًا سيكون بمقدور الركاب الدفع عبر خيارات سداد متنوعة، مثل محفظة "كريم" على التطبيق أو باستخدام بطاقة ائتمان مسجّلة.

وتعمل خدمة "كريم باص" من خلال تطبيق منفصل عن تطبيق حجز السيارات المعروف والمتاح للتنزيل على نظامي iOS وأندرويد. وكما هو الحال عند حجز سيارة عبر تطبيق "كريم" للسيارات، يستطيع العملاء اختيار الحافلة الأنسب لأوقاتهم ومتابعة مسارها.

يتم توفير الحافلات بالشراكة مع مورّدين يقومون بتوظيف السائقين ويدفعون لهم مرتبًا شهريًا ثابتًا. وتذهب الأجرة التي يجمعها سائقو "كريم باص" إلى شركة "كريم" التي تدفع إلى مورّدي الحافلات مبلغًا يوميًا ثابتًا بغض النظر عن عدد الرحلات التي يقطعونها.

ومن المتوقع أن يساهم طرح خدمة "كريم باص" بالمملكة في تنفيذ خطتها للمدن الذكية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، عبر توفير خيارات النقل المتكاملة المعتمدة على التطبيقات. كما سيساعد الحكومة على تحقيق مطامحها في خفض مستويات التلوث والتخفيف من الاختناق المروري حيث إن كل حافلة من حافلات "كريم" ستحل محل 13 سيارة على الطريق.