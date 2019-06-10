مساهمو "سوليدرتي" يقرون تحويل احتياطي للأرباح المحتجزة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، على تحويل 3.69 مليون ريال من بند احتياطات أخرى، إلى بند الأرباح المحتجزة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض الدورة الحالية لمجلس الإدارة، لتنتهي في 9 يونيو الجاري، بدلاً من 3 سبتمبر المقبل.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات لتنتهي في 8 يونيو 2022.

كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات، والقوائم المالية للعام 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.