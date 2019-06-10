"فيات كرايسلر" و"رينو" تحاولان إحياء خطة الاندماج

أفادت مصادر مطلعة أن #فيات_كرايسلر و #رينو تبحثان سبلا لإحياء خطة اندماجهما المنهارة ونيل موافقة #نيسان موتور الشريك المتحالف مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن نيسان بصدد حث رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها البالغة 43.4 بالمئة، مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات كرايسلر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود المبذولة لإحياء الصفقة المعقدة المحفوفة بالمخاطر السياسية ستكلل بالنجاح.

وكان جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر سحب عرض الاندماج البالغة قيمته 35 مليار دولار على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو/حزيران، بعدما أوقفت الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم في رينو، تصويتا لمجلس إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت للفوز بدعم نيسان التي قال ممثلوها إنهم سيمتنعون عن التصويت.

وحرم الفشل، الذي عزته رينو وفيات كرايسلر بشكل مباشر إلى تدخل الحكومة الفرنسية، الشركتين من فرصة لخلق ثالث أكبر صانع سيارات في العالم، بوفورات ناجمة عن الصفقة ستبلغ 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار) سنويا.

وسلط ذلك ضوءا على علاقة #رينو مع #نيسان التي توترت منذ احتجاز رئيس مجلس إدارة التحالف السابق #كارلوس_غصن الذي ينتظر المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه غصن.

وتتجاهل فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية حتى الآن تلميحات من المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية تعديل خطتها للاندماج.

لكن منذ الانهيار، أجرى إلكان ونظيره الفرنسي جان دومينيك سينار محادثات بخصوص إحياء الخطة، جعلت رئيس مجلس إدارة رينو ورئيسها التنفيذي تيري بولور متفائلين بشأن الآفاق، حسب ما قالت ثلاثة مصادر.

وامتنعت رينو عن التعليق، وأيضا متحدث باسم فيات كرايسلر.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع وصول توبي ميرسون، أحد كبار مستشاري إلكان في صفقة الاندماج مع رينو، إلى مقر نيسان في يوكوهاما باليابان اليوم الاثنين لإجراء محادثات تمهيدية مع الإدارة العليا. ومن المرجح أن يشارك هيروتو سيكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان في المحادثات.

ولم يرد ميرسون على رسالة من رويترز للتعقيب.

يأتي الاجتماع وسط توترات متنامية ربما تمهد لحل وسط، بعدما وجه سينار تحذيرا لسيكاوا من أن رينو تستعد لوقف إصلاحات رئيسية في حوكمة نيسان وسط نزاع بشأن لجان مجلس الإدارة.

وكحل بديل، فإن تنامي التوترات والمواقف التفاوضية قد تمهد لاختراق، حيث من الصعب تجاهل المنطق الصناعي لتحالف بين فيات كرايسلر ورينو والوفورات التي يمكن أن تتحقق.