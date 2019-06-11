البنتاغون يدرس تأثير اندماج "ريثيون" و"يونايتد"

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن قيادات الوزارة تدرس مع كبار مسؤولي قطاع التسليح، الآثار المترتبة على صفقة الاندماج المرتقبة بين شركتي #يونايتد_تكنولوجيز و #ريثيون والتي تقدر قيمتها بـ 121 مليار دولار.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة التي أعلن عنها أمس بحلول منتصف 2020، وستحدث الصفقة انقلابا في قطاع صناعات الطيران، حيث ستنشأ عنها مجموعة عملاقة تغطي قطاعات النقل الجوي والسلاح. وسيكون البنتاغون من أكبر عملاء الشركة الجديدة.

يشار إلى أن Raytheon مشهورة بتصنيع صواريخ Tomahawk وPatriot المضادّة للصواريخ، فيما تختص United Technologies بمحركات الطائرات الحربية، التي تستخدم في مقاتلة الـ 35 F وكذلك في القطاعات المدنية.