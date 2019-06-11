عمومية "إسمنت ينبع" تقر توزيع أرباح 5% عن 2018

وافقت شركة إسمنت ينبع خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2018 بواقع 0.50 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 78.750.000 ريال.

وأوضح بيان الشركة أن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بتاريخ الجمعية، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية العامة كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.