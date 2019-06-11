"الواحة كابيتال" تعيّن محمد النويس عضواً منتدباً

أعلنت "الواحة كابيتال" تعيين السيد محمد النويس في منصب العضو المنتدب للشركة.

ووفقاً لبيان الشركة، يأتي هذا التعيين عقب قرار مجلس إدارة الواحة كابيتال انتهاج مسار جديد لنمو الشركة بعد إنهاء مسيرة عمل مايكل راينز لديها.

وسيتولى محمد النويس إدارة الشركة كفترة انتقالية إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد، هو ما يجري العمل عليه حالياً.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال": "تم تعيين محمد النويس لشغل منصب العضو المنتدب لمواصلة دعم استراتيجية "الواحة كابيتال" في تطوير أعمال قوية ومتنوعة. ويمتلك النويس، من خلال عمله في مجلس إدارة الشركة، خبرة كبيرة في عملياتها، وقد أظهر دوماً التزاماً كبيراً بتوفير قيمة مجزية ومستدامة لمستثمرينا وشركائنا الرئيسيين".

ويشغل النويس عضوية مجلس إدارة "الواحة كابيتال"، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تاما" للاستثمار والتطوير. وفي السابق، شغل النويس مناصباً في كل من "جهاز أبوظبي للاستثمار" وشركة "جي بي مورغان" في نيويورك.

وتدير "الواحة كابيتال" وحدتي أعمال هما: وحدة الاستثمارات الخاصة التي تستثمر بشكل مباشر في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، ووحدة إدارة الأصول التي تستثمر في محافظ الائتمان والأسهم العالمية.