"باتك" تقبل تنحي "بن مبارك" وتعيّن رئيساً مؤقتاً

قالت شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية، إن مجلس إدارة الشركة قبل الطلب المقدم من فهد بن مبارك القثامي بتاريخ 09/06/2019م، لإعفائه من التكليف بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، نظراً لظروفه الخاصة العملية.

وأشارت في بيان على "تداول" إلى بقاء بن مبارك عضواً في مجلس إدارة الشركة للفترة الحالية لدورة المجلس، وتكليف تركي معتوق الثنيان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لتسيير أعمالها لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد، إضافة إلى عمله بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" التابعة لـ"باتك".