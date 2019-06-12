تعرف على خصائص "غالاكسي إكسكفر 4 إس" شديد التحمل

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (غالاكسي إكسكفر 4 إس) Galaxy Xcover 4s، الذي يندرج تحت فئة الهواتف شديدة التحمل للظروف القاسية، ويقدم مواصفات تحت المتوسطة.

ويقدم (غالاكسي إكسكفر 4 إس) شاشة من نوع (تي إف تي) TFT بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، ومعالجاً ثماني النوى بتردد 1.6 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويمتلك الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وهو يحتوي على بطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة.

ويعتمد هاتف (جالاكسي إكسكفر 4إس) أيضاً على أجهزة استشعار لقياس الارتفاع، وبوصلة ولتحديد المواقع الجغرافية GPS، وهو يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

وتعتزم سامسونج إطلاق (جالاكسي إكسكفر 4إس) بالإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد. ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يتمتع بنفس شهادات الحماية التي امتلكتها هواتف السلسلة السابقة.

ومن هذه الشهادات: شهادة MIL-STD 810G، التي تجعل الهاتف مقاوماً للملح، والغبار، والرطوبة، والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي، والنقل، وتجعله مقاوماً للصدمات الحرارية. كما يتمتع (جالاكسي إكسكفر 4إس) بمعيار IP68 المقاوم للغبار والماء تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

ويوفر الجهاز الشديد التحمل للظروف القاسية مفاتيح تحكم فعلية أدنى شاشته، كما يوجد زر إضافي قابل للتخصيص لفتح أكثر التطبيقات استخداماً، بالإضافة إلى ضوء الفلاش.