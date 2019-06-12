"كيان" السعودية تسدد مبكراً قروضاً بـ 3.1 مليار ريال

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنها ستنفذ عددا من الإجراءات التي ستساهم في تحقيق رؤية الشركة، والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية وفق البرنامج الآتي:-

- السداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع مجموعة سامبا المالية والبالغ قدره 1.125 مليار ريال في تاريخ 12 يونيو 2019م عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

- السداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع البنك السعودي الفرنسي والبالغ قدره 2 مليار ريال، وذلك في تاريخ 24 يونيو 2019 عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

- تعتزم الشركة الدخول في اتفاقية لإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية بما يحقق استراتيجية وأهداف الشركة في تخفيض التكاليف المالية وسيتم الإعلان بهذا الخصوص في حينه.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي الإيجابي من انخفاض قيمة القروض وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية على الشركة خلال النصف الثاني من العام 2019 مبلغ 71 مليون ريال تقريباً، وخلال العام 2020 مبلغ 230 مليون ريال تقريباً.