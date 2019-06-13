أرباح "بالم هيلز" تتراجع 37% والإيرادات تهوي بـ 35%

أعلنت شركة "بالم هيلز"، أن إجمالي حجوزات المبيعات وصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة لدى إعلان نتائج أعمال الربع الأول، أن إجمالي الحجوزات انخفضت بنسبة 15% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وقالت إن مشروع بالم هيلز الإسكندرية ساهم بنسبة 45% في المبيعات الجديدة خلال ربع العام، في حين جاء النمو المتواضع للمبيعات نتيجة تباطؤ الطروحات السكنية في الربع الأول، حيث لم تطرح الشركة أي وحدات جديدة في مشروع باديا في غرب القاهرة. وبلغت المبيعات السكنية نحو 2.1 مليار جنيه، بينما كان الجزء المتبقي من المبيعات غير سكني.

وبلغت الأرباح 141 مليون جنيه في الربع الأول من 2019، بانخفاض نسبته 37% على أساس سنوي، وانخفاض يقدر بنسبة 18% على أساس ربع سنوي، وذلك نظراً لانعكاس تباطؤ الإيرادات على صافي الربح، وذلك نتيجة تباطؤ التسليمات والوحدات المبيعة وطرح مراحل عقارية أقل خلال ربع العام.

وتراجعت إيرادات الربع الأول من 2019 بنسبة 35% على أساس سنوي مسجلة 958 مليون جنيه، وبنسبة 46% على أساس ربع سنوي، وذلك نظراً لتسليم الشركة 215 وحدة فقط، وتباطؤ الوحدات المستقلة المبيعة حيث لم تُسجل مبيعات بالم هيلز الإسكندرية رسمياً كمبيعات تعاقدية إلى الآن (وبالتالي لم تساهم في الإيرادات)، فضلاً عن الطروحات العقارية الأقل خلال ربع العام.

وتسجل بالم هيلز للتعمير عادة إيرادات الوحدات المستقلة بناءً على نسبة الانتهاء، بينما يتم تسجيل إيرادات الشقق السكنية عند التسليم، لذلك أثر تباطؤ مبيعات الوحدات المستقلة سلباً على الإيرادات.

وسجل مجمل الربح 356 مليون جنيه في الربع الأول من 2019، بنسبة تراجع تقدر بنحو 35% على أساس سنوي، و19% على أساس ربع سنوي.